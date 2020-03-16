Мишустин разрешил продажу лекарств в Интернете

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что в стране разрешат заказывать лекарства, отпускаемые без рецепта, в интернет-магазинах.

Также торговым площадкам предоставят возможность организовывать доставку препаратов на дом.

Глава правительства поручил Татьяне Голиковой проконтролировать принятие соответствующего законопроекта Госдумой.