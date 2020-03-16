Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что в стране разрешат заказывать лекарства, отпускаемые без рецепта, в интернет-магазинах.
Также торговым площадкам предоставят возможность организовывать доставку препаратов на дом.
Глава правительства поручил Татьяне Голиковой проконтролировать принятие соответствующего законопроекта Госдумой.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.