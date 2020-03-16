Жители России, которые находятся на карантине из-за распространения коронавируса нового типа, будут получать больничные выплаты в особом порядке.

Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами", — сообщил глава правительства во время оперативного совещания с вице-премьерами.