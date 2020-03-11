Попытки политизировать историю и фальсифицировать факты участились в мире. Речь идет о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Считаю, что мы должны уделить особое внимание задаче по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, краеугольным камнем которой остаётся Устав ООН", — заявил министр иностранных дел России.
Он отметил, что "нечистоплотные попытки" переписать историю участились. Те, кто это делает, пытается продвинуть некорректное видение отношений России с другими странами в послевоенный период.
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