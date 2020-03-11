Лавров призвал недопустить пересмотра итогов Победы

Попытки политизировать историю и фальсифицировать факты участились в мире. Речь идет о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Считаю, что мы должны уделить особое внимание задаче по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, краеугольным камнем которой остаётся Устав ООН", — заявил министр иностранных дел России.

Он отметил, что "нечистоплотные попытки" переписать историю участились. Те, кто это делает, пытается продвинуть некорректное видение отношений России с другими странами в послевоенный период.

Ранее Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу заявил, что именно украинцы освободили концлагерь Освенцим. Владимир Путин, комментируя это, назвал это "чушью".