Путин назвал попытки изменить историю войны "плевком в лицо"

"Плевком в лицо" людям, которые сражались против нацизма, назвал Владимир Путин попытки ряда государств исказить историю Великой Отечественной войны. Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что Освенцим освобождали украинцы.

Свое мнение президент России высказал в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня", — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что у Владимира Зеленского нет выбора, он "хочет быть благообразным" для польского руководства. А вот в Польше ведут опасную игру, пытаясь "переписать" историю.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что концентрационный лагерь в Освенциме освобождали солдаты первого украинского фронта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Днепре — родном городе Зеленского — прошел митинг. Участники протестной акции требовали, чтобы президент ушел в отставку.