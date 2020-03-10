"Плевком в лицо" людям, которые сражались против нацизма, назвал Владимир Путин попытки ряда государств исказить историю Великой Отечественной войны. Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что Освенцим освобождали украинцы.
Свое мнение президент России высказал в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".
"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня", — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что у Владимира Зеленского нет выбора, он "хочет быть благообразным" для польского руководства. А вот в Польше ведут опасную игру, пытаясь "переписать" историю.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что концентрационный лагерь в Освенциме освобождали солдаты первого украинского фронта.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Днепре — родном городе Зеленского — прошел митинг. Участники протестной акции требовали, чтобы президент ушел в отставку.
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