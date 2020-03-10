Вчера в городе Днепре, на Украине, состоялся митинг, участники которого требовали отставки президента Зеленского.
По данным украинских СМИ, порядка 500 земляков действующего президента страны (Днепр — родной город Владимира Зеленского — прим. ред.) вышли на центральную площадь перед горадминистрацией с плакатами
"Страна — не "95 квартал" и "Красные линии — табу"…
Митингующие требовали отставки президента —
"капитулянта, который сознательно ввел в заблуждение народ Украины и осуществляет антигосударственный, антинациональный курс".
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