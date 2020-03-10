В родном городе Зеленского прошел митинг за его отставку

Вчера в городе Днепре, на Украине, состоялся митинг, участники которого требовали отставки президента Зеленского.

По данным украинских СМИ, порядка 500 земляков действующего президента страны (Днепр — родной город Владимира Зеленского — прим. ред.) вышли на центральную площадь перед горадминистрацией с плакатами

"Страна — не "95 квартал" и "Красные линии — табу"…

Митингующие требовали отставки президента —