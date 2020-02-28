Минпромторг: перебоев с производством лекарств в России не будет

Больше половины жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для российского рынка производится в России. Поэтому отсутствие китайского фармацевтического сырья не является угрозой.

Такое мнение высказал представитель Минпромторга РФ. По его словам, перед китайским Новым годом российские компании закупили достаточно сырья, чтобы не испытывать сейчас потребности в ней.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что над Россией нависла угроза остановки фармацевтических заводов.