Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Угроза остановки фармзаводов нависла над Россией

Экономика

Российские предприятия, выпускающие антибиотики, жаропонижающие средства и ряд лекарств, внесенных в список жизненно-важных препаратов, на 52% зависят от поставок сырья из Китая.

Сейчас в КНР из-за эпидемии коронавируса многие заводы, осуществляющие поставки в РФ, остановлены.

"Если ситуация с эпидемией в Китае не изменится, у нас в России могут начаться серьезные проблемы", — считают в RNS Pharma.

По словам аналитиков DSM Group, из Китая в Россию поставляется порядка 400 действующих веществ для изготовления 6 800 лекарств лекарственных препаратов.

Как уточнили в Минпромторге,

по пяти субстанциям КНР является единственным источником; в остальных случаях российские фармацевты смогут заменить поставщиков, заключив договоры с другими странами".

Запасов сырья, необходимого для производства целого ряда лекарственных препаратов, по данным Торгово-промышленной палаты, хватит лишь до апреля.

В ТПП считают, что России уже сейчас необходимо озаботиться либо увеличением производства субстанций внутри страны, либо поставками из третьих стран.

Темы китай компоненты фармзаводы фармацевтика производство лекарств
Новости Все >
Apple покинули два ключевых топ-менеджера
Самолет ВВС США попал под прицел китайского боевого лазера
Эксперты назвали самый пьющий регион РФ
Памятник Ленину на Украине ушел с молотка за 1 млн рублей
Угроза остановки фармзаводов нависла над Россией
С марта жизнь россиян будет регулироваться новыми законами
За чей счет отдыхать 22 апреля будем?
Разведка США собирается следить за запасами нефти семи стран
Генсек ООН призвал объединиться против пандемии коронавируса
3664 случая заражения коронавирусом зарегистрировано вне Китая
Последние материалы
Памятник Ленину на Украине ушел с молотка за 1 млн рублей
Угроза остановки фармзаводов нависла над Россией
С марта жизнь россиян будет регулироваться новыми законами
Набег викингов на Севилью
Самые необычные боевые гранаты прошлого
За чей счет отдыхать 22 апреля будем?
Разведка США собирается следить за запасами нефти семи стран
Генсек ООН призвал объединиться против пандемии коронавируса
3664 случая заражения коронавирусом зарегистрировано вне Китая
В начале марта погода удивит супераномалиями
Популярное
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику

Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Правительство
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Военные новости
Popular Mechanics о подлодках "Лайка": экзотические морские существа
Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова Игорь Буккер Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту Игорь Буккер
Комментарии
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
Почему в России больниц без удобств все больше
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Анастасия Волочкова высказалась по поводу внешности Ксении Собчак
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
"Единая Россия" сменит имя и лидера
Почему в России больниц без удобств все больше
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
Родители школьников считают "недопустимым" закон, защищающий учителя
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ