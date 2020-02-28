Российские предприятия, выпускающие антибиотики, жаропонижающие средства и ряд лекарств, внесенных в список жизненно-важных препаратов, на 52% зависят от поставок сырья из Китая.
Сейчас в КНР из-за эпидемии коронавируса многие заводы, осуществляющие поставки в РФ, остановлены.
"Если ситуация с эпидемией в Китае не изменится, у нас в России могут начаться серьезные проблемы", — считают в RNS Pharma.
По словам аналитиков DSM Group, из Китая в Россию поставляется порядка 400 действующих веществ для изготовления 6 800 лекарств лекарственных препаратов.
Как уточнили в Минпромторге,
по пяти субстанциям КНР является единственным источником; в остальных случаях российские фармацевты смогут заменить поставщиков, заключив договоры с другими странами".
Запасов сырья, необходимого для производства целого ряда лекарственных препаратов, по данным Торгово-промышленной палаты, хватит лишь до апреля.
В ТПП считают, что России уже сейчас необходимо озаботиться либо увеличением производства субстанций внутри страны, либо поставками из третьих стран.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.