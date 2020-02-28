Угроза остановки фармзаводов нависла над Россией

Российские предприятия, выпускающие антибиотики, жаропонижающие средства и ряд лекарств, внесенных в список жизненно-важных препаратов, на 52% зависят от поставок сырья из Китая.

Сейчас в КНР из-за эпидемии коронавируса многие заводы, осуществляющие поставки в РФ, остановлены.

"Если ситуация с эпидемией в Китае не изменится, у нас в России могут начаться серьезные проблемы", — считают в RNS Pharma.

По словам аналитиков DSM Group, из Китая в Россию поставляется порядка 400 действующих веществ для изготовления 6 800 лекарств лекарственных препаратов.

Как уточнили в Минпромторге,

по пяти субстанциям КНР является единственным источником; в остальных случаях российские фармацевты смогут заменить поставщиков, заключив договоры с другими странами".

Запасов сырья, необходимого для производства целого ряда лекарственных препаратов, по данным Торгово-промышленной палаты, хватит лишь до апреля.

В ТПП считают, что России уже сейчас необходимо озаботиться либо увеличением производства субстанций внутри страны, либо поставками из третьих стран.