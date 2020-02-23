В Туле состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

26 и 27 февраля 2020 года в г. Туле состоится второй региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" (https://rsv.ru/) и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

В течение двух основных дней полуфинала — 26 и 27 февраля — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами.

В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, "Битва мастеров" и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов.

Площадкой полуфинала конкурса станет Музей "Тульский Кремль". К участию в церемонии открытия приглашены:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ,

, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту,

туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов ,

, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства,

и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, Генеральный директор отеля MRIYA RESORT & SPA Грант Бабасян.

Среди экспертов полуфинала в Туле:

руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин ;

; руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков ;

; исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков;

председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина ;

; ректор "Российского государственного университета туризма и сервиса" Александр Федулин ;

; председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов ;

; основатель первого акселератора проектов туриндустрии "ТурАкселератор" Александра Бобрецова ;

; автор-методист, координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова ;

; победитель Всемирного конкурса лучшего консьержа Яна Ендриховская ;

; путешественник, ведущий телевизионного проекта "Поедем, поедим!" Джон Уоррен

и другие.

К участию в региональном полуфинале "Прогулка за пряником" приглашены 130 участников из 22 городов РФ: Белгородская область — 4 чел.; Брянская область — 1 чел.; Владимирская область — 5 чел.; Воронежская область — 1 чел.; Ивановская область — 2 чел.; Калужская область — 3 чел.; Кировская область — 1 чел.; Костромская область — 2 чел.; Липецкая область — 3 чел.; Москва — 46 чел.; Московская область — 24 чел.; Орловская область — 3 чел.; Пензенская область — 1 чел.; Республика Карелия — 2 чел.; Рязанская область — 5 чел.; Санкт-Петербург — 5 чел.; Смоленская область — 1 чел.; Тамбовская область — 3 чел.; Тверская область — 5 чел.; Тульская область — 6 чел.; Удмуртская Республика — 1 чел.; Ярославская область — 6 чел.

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — это площадка для выявления самых активных, ярких и интересных жителей страны. Он помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило 21 905 заявок. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются в общероссийском финале за 50 призовых мест. Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: welcomecup.ru/

Конкурсреализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Приглашаем СМИ к освещению тульского полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства".

Информационная справка:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства"стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту. ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать. ру, участие в выездном туре от CoralBusinessSchoolи многое другое.

Подробнее о конкурсе:https://welcomecup.ru/

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО "Россия — страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта:

конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал",

международный конкурс "Мой первый бизнес",

всероссийский конкурс "Доброволец России",

проект "Культурный код",

проект "Профстажировки 2.0",

фестиваль "Российская студенческая весна",

всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства",

"Грантовый конкурс молодежных инициатив",

конкурс "Цифровой прорыв",

профессиональный конкурс "Учитель будущего",

портал Бизнес-навигатора МСП,

конкурс "Лучший социальный проект года",

всероссийский проект "РДШ-Территория самоуправления",

соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс",

всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!",

Российская национальная премия "Студент года",

движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia),

благотворительный проект "Мечтай со мной",

всероссийский конкурс "Лига вожатых",

конкурс "Моя страна — моя Россия",

международный инженерный чемпионат "CASE-IN"

и "Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior".

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня.

Миссия Союза — формирование и продвижение новой национальной идеи "Развиваем туризм — развиваем Россию". Представительства Союза открыты в 6 федеральных округах.

Президент ОСИГ: Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.