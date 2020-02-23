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В Туле состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

Россия » Центр » Тула

26 и 27 февраля 2020 года в г. Туле состоится второй региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" (https://rsv.ru/) и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

В течение двух основных дней полуфинала — 26 и 27 февраля — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами.

В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, "Битва мастеров" и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов.

Площадкой полуфинала конкурса станет Музей "Тульский Кремль". К участию в церемонии открытия приглашены:

  • Губернатор Тульской области Алексей Дюмин,
  • заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту,
  • туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов,
  • генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссарови президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства,
  • Генеральный директор отеля MRIYA RESORT & SPA Грант Бабасян.

Среди экспертов полуфинала в Туле:

  • руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин;
  • руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков;
  • исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков;
  • председатель комитета Тульской области по развитию туризмаЛариса Соломатина;
  • ректор "Российского государственного университета туризма и сервиса"Александр Федулин;
  • председатель Общественного объединения пассажировИлья Зотов;
  • основатель первого акселератора проектов туриндустрии "ТурАкселератор" Александра Бобрецова;
  • автор-методист, координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России"Екатерина Шаповалова;
  • победитель Всемирного конкурса лучшего консьержа Яна Ендриховская;
  • путешественник, ведущий телевизионного проекта "Поедем, поедим!" Джон Уоррен
  • и другие.

К участию в региональном полуфинале "Прогулка за пряником" приглашены 130 участников из 22 городов РФ: Белгородская область — 4 чел.; Брянская область — 1 чел.; Владимирская область — 5 чел.; Воронежская область — 1 чел.; Ивановская область — 2 чел.; Калужская область — 3 чел.; Кировская область — 1 чел.; Костромская область — 2 чел.; Липецкая область — 3 чел.; Москва — 46 чел.; Московская область — 24 чел.; Орловская область — 3 чел.; Пензенская область — 1 чел.; Республика Карелия — 2 чел.; Рязанская область — 5 чел.; Санкт-Петербург — 5 чел.; Смоленская область — 1 чел.; Тамбовская область — 3 чел.; Тверская область — 5 чел.; Тульская область — 6 чел.; Удмуртская Республика — 1 чел.; Ярославская область — 6 чел.

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — это площадка для выявления самых активных, ярких и интересных жителей страны. Он помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило 21 905 заявок. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются в общероссийском финале за 50 призовых мест. Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: welcomecup.ru/

Конкурсреализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Приглашаем СМИ к освещению тульского полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства".

Информационная справка:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства"стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту. ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать. ру, участие в выездном туре от CoralBusinessSchoolи многое другое.

Подробнее о конкурсе:https://welcomecup.ru/

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО "Россия — страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта:

  • конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал",
  • международный конкурс "Мой первый бизнес",
  • всероссийский конкурс "Доброволец России",
  • проект "Культурный код",
  • проект "Профстажировки 2.0",
  • фестиваль "Российская студенческая весна",
  • всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства",
  • "Грантовый конкурс молодежных инициатив",
  • конкурс "Цифровой прорыв",
  • профессиональный конкурс "Учитель будущего",
  • портал Бизнес-навигатора МСП,
  • конкурс "Лучший социальный проект года",
  • всероссийский проект "РДШ-Территория самоуправления",
  • соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс",
  • всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!",
  • Российская национальная премия "Студент года",
  • движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia),
  • благотворительный проект "Мечтай со мной",
  • всероссийский конкурс "Лига вожатых",
  • конкурс "Моя страна — моя Россия",
  • международный инженерный чемпионат "CASE-IN"
  • и "Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior".

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня.

Миссия Союза — формирование и продвижение новой национальной идеи "Развиваем туризм — развиваем Россию". Представительства Союза открыты в 6 федеральных округах.

Президент ОСИГ: Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.

Темы тула конкурс мастера гостеприимства
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В Туле состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
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