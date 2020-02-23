В Туле состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

26 и 27 февраля 2020 года в г. Туле состоится второй региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" (https://rsv.ru/) и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.
В течение двух основных дней полуфинала — 26 и 27 февраля — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами.
В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, "Битва мастеров" и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов.
Площадкой полуфинала конкурса станет Музей "Тульский Кремль". К участию в церемонии открытия приглашены:
Среди экспертов полуфинала в Туле:
К участию в региональном полуфинале "Прогулка за пряником" приглашены 130 участников из 22 городов РФ: Белгородская область — 4 чел.; Брянская область — 1 чел.; Владимирская область — 5 чел.; Воронежская область — 1 чел.; Ивановская область — 2 чел.; Калужская область — 3 чел.; Кировская область — 1 чел.; Костромская область — 2 чел.; Липецкая область — 3 чел.; Москва — 46 чел.; Московская область — 24 чел.; Орловская область — 3 чел.; Пензенская область — 1 чел.; Республика Карелия — 2 чел.; Рязанская область — 5 чел.; Санкт-Петербург — 5 чел.; Смоленская область — 1 чел.; Тамбовская область — 3 чел.; Тверская область — 5 чел.; Тульская область — 6 чел.; Удмуртская Республика — 1 чел.; Ярославская область — 6 чел.
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — это площадка для выявления самых активных, ярких и интересных жителей страны. Он помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
Конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило 21 905 заявок. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются в общероссийском финале за 50 призовых мест. Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: welcomecup.ru/
Конкурсреализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
Приглашаем СМИ к освещению тульского полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства".
Информационная справка:
Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства"стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.
Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.
Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту. ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать. ру, участие в выездном туре от CoralBusinessSchoolи многое другое.
Подробнее о конкурсе:https://welcomecup.ru/
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО "Россия — страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта:
Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня.
Миссия Союза — формирование и продвижение новой национальной идеи "Развиваем туризм — развиваем Россию". Представительства Союза открыты в 6 федеральных округах.
Президент ОСИГ: Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.
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