Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Двое водителей большегрузов, которые перевозили по временному транспортному коридору грузы из Китая, госпитализированы в Благовещенске.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, у мужчин появились симптому респираторной инфекции и повысилась температура.

"У двоих водителей, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска Поярково, при обязательном санитарном контрольном осмотре были выявлены повышение температуры и признаки респираторной инфекции. Они госпитализированы в благовещенскую инфекционную больницу. Все необходимые пробы и анализы у мужчин взяты и отправлены на исследование в лабораторию Новосибирска", — написано в сообщении.

Роспотребнадзор: повода для паники нет

По словам Ольги Кургановой, главы амурского Роспотребнадзора,

"ситуация штатная. Состояние обоих водителей удовлетворительное".

Напомним, после того как из-за закрытия границ с Китаем (необходимость этой меры была вызвана распространением коронавируса) возник дефицит овощей в российских торговых сетях, в Приамурье был открыт временный "таможенный коридор".

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы водители приамурье госпитализация граница с китаем
Актуальная аналитика
Техника красоты
Антицеллюлитное обертывание — самый эффективный способ в борьбе с целлюлитом
Флебология
Варикоз вен: профилактика и лечение уникальными методиками
Нефть
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess
Эпидемия коронавируса: статистика за сутки
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор
Космическое агентство Европы заплатит добровольцам за 60 дней в постели
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Удар по мифологии Майдана: к расстрелу "Беркута" привлекли уголовников
Финансовый антирекорд в России: такого неисполнения бюджета еще не было
Хубэй: статистика с передовой борьбы с эпидемией коронавируса
Китай опубликовал примерный перечень препаратов для лечения COVID-19
Последние материалы
Эпидемия коронавируса: статистика за сутки
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор
Космическое агентство Европы заплатит добровольцам за 60 дней в постели
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Удар по мифологии Майдана: к расстрелу "Беркута" привлекли уголовников
Финансовый антирекорд в России: такого неисполнения бюджета еще не было
Хубэй: статистика с передовой борьбы с эпидемией коронавируса
Китай опубликовал примерный перечень препаратов для лечения COVID-19
ЛНА стремится к соблюдению режима прекращения огня в Ливии
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Любовь Степушова Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти" Любовь Степушова Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов
Комментарии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Послание президента: опять народ обманули?
Медведев остался доволен работой своего правительства
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Эксперт: Зеленский ведет себя как мальчик, которому могут уши надрать
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Как принцип социальной справедливости поможет провести "мусорную" реформу в России
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Медведев остался доволен работой своего правительства
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ