Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье

Двое водителей большегрузов, которые перевозили по временному транспортному коридору грузы из Китая, госпитализированы в Благовещенске.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, у мужчин появились симптому респираторной инфекции и повысилась температура.

"У двоих водителей, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска Поярково, при обязательном санитарном контрольном осмотре были выявлены повышение температуры и признаки респираторной инфекции. Они госпитализированы в благовещенскую инфекционную больницу. Все необходимые пробы и анализы у мужчин взяты и отправлены на исследование в лабораторию Новосибирска", — написано в сообщении.

Роспотребнадзор: повода для паники нет

По словам Ольги Кургановой, главы амурского Роспотребнадзора,

"ситуация штатная. Состояние обоих водителей удовлетворительное".

Напомним, после того как из-за закрытия границ с Китаем (необходимость этой меры была вызвана распространением коронавируса) возник дефицит овощей в российских торговых сетях, в Приамурье был открыт временный "таможенный коридор".

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