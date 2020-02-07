Китайские товары едут в Россию: заработали 2 грузовых пункта пропуска

Дальневосточные грузовые пункты пропуска на российско-китайской границе начинают работать.

Об этом сегодня сообщил Владимир Ивин, замглавы Федеральной таможенной службы.

Эту информацию уточнила пресс-служба правительства Амурской области. По ее сведениям, с 7 февраля (пятница) в ограниченном режиме начали работать грузовые пропускные пункты Благовещенск — Хэйхэ и Поярково — Сюнькэ.

"Через указанные пункты пропуска будет проводиться перевозка скоропортящейся плодово-овощной продукции. В пределах погранпунктов груз будет перегружаться на российские машины, управляемые российскими же водителями. Никаких экспедиторов и сопровождающих. Китайские же ТС — не более 20 в сутки -после разгрузки убывают обратно в тот же день", — говорится в комментарии.

Пока такой режим запланирован до 1 марта.

Напомним, что российско-китайская граница в ДФО была закрыта распоряжением Михаила Мишустина от 30 января.