Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу

Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал распоряжение о закрытии дальневосточной границы страны.

Об этом премьер-министр объявил сегодня, открывая рабочее совещание кабмина.

Причина закрытия границы — предотвращение попадания и распространения коронавируса, вызывающего новую пневмонию, от которой в соседнем Китае — там находится очаг заражения — погибли уже как минимум 170 человек.

Ежедневные отчеты о проделанной профилактической работе

Отдельное поручение Мишустин дал Татьяне Голиковой, вице-премьеру правительства: ежедневно информировать население о мерах профилактики заражения 2019-nCoV.

Кроме того, премьер-министр напомнил о распоряжении президента "сделать все, чтобы у нас такого, как в Китае, не было", и теперь ежедневно кабмин должен отчитываться обо всем, что сделано для недопущения эпидемии новой пневмонии, вызванной коронавирусом.