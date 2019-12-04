На Сахалине бушует циклон

Как и прогнозировали синоптики, вчера на Сахалинскую область обрушился снежный циклон. Снег, ветер до 22 метров в секунду, практически нулевая видимость — такой была погода на всей территории региона в минувшие сутки.

Сегодня, по прогнозу, легче жителям не станет. Сразу в пяти районах, наоборот, ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как написано в сообщении, из-за погодных условий закрыто движение на пяти автодорогах. Там дежурят наряды ГИБДД и организованы мобильные пункты обогрева и пункты временного размещения для водителей и пассажиров ТС.

241 работник дорожной службы и 155 спецмашин расчищают завалы.

Уже есть случаи отключения электричества. Так, по сведениям "Сахалинэнерго" без света из-за обрыва проводов остались жители одного из сел в Макаровском районе.

По данным департамента образования Сахалинской области, отменены занятия в школах Томаринского, Углегорского и Макаровского районов.

Закрыта паромная переправа между островом и материком. Аэропорт и ЖД пока работают в обычном режиме.

Штормовое предупреждение, объявленное на Сахалине вчера, сохраняется на весь сегодняшний день.