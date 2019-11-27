На сайте мэра и правительства Москвы появилась информация о новой программе по замене лифтов, которую планируют реализовать с 2021 по 2023 год. Городские власти собираются заменить 8,8 тысячи лифтов.
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городскими властями было заменено около 33 тысячи лифтов с 2011 года. Это примерно четверть от общего количества лифтов в городе.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.