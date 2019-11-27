В Москве заменят около 9 тысяч лифтов до 2023 года

На сайте мэра и правительства Москвы появилась информация о новой программе по замене лифтов, которую планируют реализовать с 2021 по 2023 год. Городские власти собираются заменить 8,8 тысячи лифтов.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городскими властями было заменено около 33 тысячи лифтов с 2011 года. Это примерно четверть от общего количества лифтов в городе.