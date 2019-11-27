Губернатор Иркутской области пошел ва-банк? Или вразнос?

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который только за текущий год неоднократно оказывался в центре скандалов, теперь начал сам критиковать президента.

На встрече с населением в Зиминском районе Левченко на вопрос о том, когда же наконец бюджетники получат прибавку к зарплате, о которой говорил Путин в своих майских указах, ответил неожиданно резко.

Губернатор заявил, что вообще не видит смысла в этой части президентских указов. И считает их "бессистемными".

По его словам, привести в соответствие с ними зарплаты вообще невозможно. "Раз подняли одним, другие недовольны — у них меньше стало; этим подняли — опять перекос", — сказал Левченко.

Нежелание иркутского губернатора приводить к определенному российским правительством показателю зарплаты совсем недавно уже было причиной прокурорского расследования. Напомним, тогда неожиданно "вскрылось", что положенных по закону выплат лишились медики.

Да и без этой истории положение Сергея Левченко весьма шаткое, если не сказать — патовое. Его бездействие по ликвидации последствий разрушительного наводнения, практически смывшего Тулун, неразбериха, которая до сих пор творится с выплатами пострадавшим, темные истории с вырубкой тайги и множество "несоответствий" помельче — все это сделало иркутского губернатора фаворитом в списке "на выход" с должности.

А он и не пытается поправить положение. Напротив, абсолютно, кажется, уверен в собственной правоте. Даже зарплату побольше у депутатов просил.

А народ в Иркутске в большинстве своем с надеждой смотрит, как выяснил ВЦИОМ, в сторону Кремля. И ждет, когда там примут волевое решение.