Губернатор Иркутской области пошел ва-банк? Или вразнос?

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который только за текущий год неоднократно оказывался в центре скандалов, теперь начал сам критиковать президента.
На встрече с населением в Зиминском районе Левченко на вопрос о том, когда же наконец бюджетники получат прибавку к зарплате, о которой говорил Путин в своих майских указах, ответил неожиданно резко.
Губернатор заявил, что вообще не видит смысла в этой части президентских указов. И считает их "бессистемными".
По его словам, привести в соответствие с ними зарплаты вообще невозможно. "Раз подняли одним, другие недовольны — у них меньше стало; этим подняли — опять перекос", — сказал Левченко.
Нежелание иркутского губернатора приводить к определенному российским правительством показателю зарплаты совсем недавно уже было причиной прокурорского расследования. Напомним, тогда неожиданно "вскрылось", что положенных по закону выплат лишились медики.
Да и без этой истории положение Сергея Левченко весьма шаткое, если не сказать — патовое. Его бездействие по ликвидации последствий разрушительного наводнения, практически смывшего Тулун, неразбериха, которая до сих пор творится с выплатами пострадавшим, темные истории с вырубкой тайги и множество "несоответствий" помельче — все это сделало иркутского губернатора фаворитом в списке "на выход" с должности.
А он и не пытается поправить положение. Напротив, абсолютно, кажется, уверен в собственной правоте. Даже зарплату побольше у депутатов просил.
А народ в Иркутске в большинстве своем с надеждой смотрит, как выяснил ВЦИОМ, в сторону Кремля. И ждет, когда там примут волевое решение.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.