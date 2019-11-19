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Источник Правда.Ру

В Тулуне выяснят причину массового обращения жителей за выплатами

Общество

Чиновники удивлены тем, что за получением единовременной материальной помощи обратились жители города, которые не попали в зону подтопления. Было подано более 300 заявлений на выплату 10 тысяч рублей в связи с летними паводками.

Как выяснили власти, причиной массового обращения стали сообщения в социальных сетях и SMS с соответствующими уведомлениями.

В официальном сообщении правительства Иркутской области сказано, что "это жители района железнодорожного вокзала, который не попал в зону летнего наводнения. Соответственно, оснований для выплат этим людям не было".

Чиновники сообщают, что разбираться в создавшейся ситуации будут министерство социального развития, опеки и попечительства региона, управление по региональной политике.

Мэр Тулуна Юрий Карих поручил изучить вопрос информирования граждан об оказываемых мерах поддержки, категориях граждан, имеющих право на получение компенсаций и выплат в связи с паводком. Власти намерены установить и авторов провокационных сообщений.

Как считают власти Иркутской области, перед очередными губернаторскими выборами в отношении губернатора Сергея Левченко ведется информационная война, его обвиняют в том, что он не справился с ликвидацией последствий разрушительного наводнения, постигшего регион.

Летом 2019 в Приангарье из-за проливных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов, пострадали более 45 тысяч человек.

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