Политологи коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" опубликовали рейтинг глав регионов, которые попали в "зону риска" и могут быть отправлены в отставку в 2020 году. Документ описывает "политическую устойчивость" глав регионов, у которых заканчиваются полномочия в следующем году.
Лидером антирейтинга стал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Его политическую устойчивость оценили в 4 балла - минимальный результат. В тройку аутсайдеров вошли глава Еврейской автономной области Александр Левинталь (6 баллов) и губернатор Архангельской области Игорь Орлов (7 баллов).
Эксперты считают, что вероятность отставки этих губернаторов велика, поскольку они не смогли набрать даже десяти баллов.
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