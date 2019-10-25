Экоактивисту запретили приближаться к станции Шиес на километр

В Архангельской области избрали меру пресечения для экоактивиста Михаила Габова, который обвиняется в нападении на охранников частного охранного агентства на Шиесе, где сейчас возводится мусорный полигон.

Суд освободи Габова из-под стражи и запретил ему приближаться к станции Шиес на километр до 26 ноября. В этот день должно состояться последнее заседание суда по данному делу. Экоактивиста задержали из-за событий на станции Шиес 4 июня. По версии правоохранителей, он применил перцовый балончик против охранников ЧОП "Гарант безопасности".