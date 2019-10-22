В Москве пройдет конкурс видеоуроков о безопасности на дорогах

В Москве по инициативе Центра организации дорожного движения стартовал конкурс "Вместе за безопасность на дорогах!". В нем может принять участие любой желающий.

"Конкурс необходим для вовлечения жителей города в проблематику травматизма на дорогах и повышения безопасности дорожного движения", — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Конкурс предусматривает восемь номинаций: "Правила перехода дороги", "Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате", "Использование ремней безопасности и детских кресел", "Правила перевозки детей в машине", "Правила поведения при прогулках по городу", "Использование шлемов и защиты", "Использование световозвращающих элементов", "Правила поездки в городском транспорте".

В жюри войдут эксперты из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, столичного Департамента образования и науки, ЦОДД, Управления ГИБДД Москвы, а также известные блогеры и общественные деятели.

"ЦОДД многое делает для повышения безопасности дорожного движения в Москве, но одна из главных задач — сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях. Нет ничего страшнее, когда ребенок страдает в аварии, и наше дело — научить его безопасному поведению на дороге. К сожалению, каждый день инспекторы и наши сотрудники не могут работать в школах и детских садах, напоминая о правилах. Но мы можем создать видеоуроки с использованием лучших методик обучения, с реальными примерами, о которых расскажут профессиональные актеры", — заявил первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков.

По его словам, такие фильмы запомнятся надолго, и их можно будет пересматривать снова и снова.

Директор Городского методического центра Андрей Зинин отметил, что очень важно еще в школьном возрасте сформировать у ребят навыки строгого соблюдения правил поведения на дороге.

"При этом необходимо добиться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для детей привычкой. Видеоуроки — это доступный и понятный способ объяснить школьникам важность ПДД. По итогам завершения конкурса лучшие работы будут размещены в библиотеке Московской электронной школы для использования всеми участниками образовательных отношений", — сказал Андрей Зинин.

За победу в конкурсе предусмотрен приз в размере 500 тысяч рублей, за второе и третье места — 300 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Подробнее о правилах проведения конкурса можно узнать на соответствующем портале.

Фото превью: ubezhenskoe.ru