"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма

Власти Крымского полуострова положительно отнеслись к идее добавить второе официальное название региону. Уже в скором времени официальным наименованием Крымского полуострова может стать "Республика Крым - Таврида". С соответствующей инициативой к властям полуострова обратилась греческая диаспора.

О положительном отношении властей к идее рассказал постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды". Примечательно, что в мероприятии принимала участие делегация из Греции.

"Этот вопрос необходимо представить на обсуждение общественности Крыма. Если крымчане поддержат инициативу греков о возврате региону названия, которым оно обладало в течение многих веков, то решение можно будет выносить на уровень Государственного совета Республики Крым и других органов власти", - пояснил Мурадов.

Таврида - историческое название Крыма, которое использовалось в средние и древние века.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, зачем Южная Осетия стала "Аланией". Аланы - это христианский народ, который до татаро-монгольского нашествия был одним из доминирующих в зоне Каспийско-черноморского региона этносов. В этой связи можно говорить о том, что проблема «аланского наследия» в настоящий момент приобретает и политическое измерение.

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