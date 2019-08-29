Жители Ростова-на-Дону активно обсуждают в социальных сетях лавочку, которая недавно появилась в одном из дворов микрорайона Александровка. Ее установил местный житель. Особенность лавочки в том, что из нее торчат гвозди. В соцсетях утверждают, что изделие больше похоже на орудие для пыток.
Оказалось, что создатель уникального места для сидения не собирался никого калечить. Дело в том, что конструкция изделия представляет собой трансформер. В закрытом состоянии на лавочку нельзя сесть из-за гвоздей. Но стоит привести трансформер в открытый вид, как конструкция приобретает привычный вид лавочки.
Комментаторы в социальных сетях предположили, что создателю изделия надоели громкие компании под окном.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о "профилактическом" видеоролике, который сняли челябинские полицейские. Действие видеоролика проходит на улице. В одном из дворов Челябинска на спинке лавочки сидят двое молодых людей. Один из них пинает рядом стоящую урну. К ним подходят два сотрудника полиции. Один из молодых людей начинает оскорблять служителей закона, а другой - попытался ударить полицейского.
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