Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
По словам пострадавшего, причиной конфликта стало то, что он посадил своего сына на одну из лавочек на набережной. В это время к ним подошел музыкант и столкнул мальчика на землю. Свой поступок он объяснил тем, что скоро должно начаться выступление, и "лавка занята". Священник позвал полицию, однако агрессивный музыкант ударил его по лицу.
В настоящее время пострадавший находится в больнице. "Закрытый перелом челюсти", - написал священник на своей странице в Facebook.
Полиция проводит проверку инцидента, а также выясняет все обстоятельства конфликта. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.
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