Врачи Хасавюртовской центральной городской больницы в Дагестане попали в Книгу рекордов России.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Медики установили мировой рекорд по количеству проведенных за день операций. Вчера, 15 августа, два врача городской больницы Хасавюрта прооперировали 53 человек.
Все операции прошли успешно, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Главный редактор Книги рекордов России Станислав Котенко посоветовал врачам подать заявку на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
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