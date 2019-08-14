Полпред президента РФ предложил мониторить вырубку леса из космоса

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что следить за вырубкой леса можно из космоса. Он предложил определять количество деревьев и их химический состав с помощью спутников на орбите.

Трутнев предлагает реализовать систему электронных торгов, на которых каждый желающий сможет приобрести участок леса для его освоения. По его мнению, это будет способствовать уменьшению количества лесных пожаров. Поскольку внедрение таких нововведений будет осложнено текущими законодательными рамками, Трутнев предложил начать реализацию предложенных проектов в рамках эксперимента на Дальнем Востоке.