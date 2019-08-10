На проспекте Сахарова в Москве проходит согласованный митинг

В Москве началась согласованная с властями акция протеста "За допуск" в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Организаторы заявляют, что митинг продлиться до 16:00.

Мэрия Москвы разрешила провести акцию протеста, однако ограничила скопление протестующих до 100 тысяч человек. Участников акции пропускают на проспект Сахарова через 50 рамок металлоискателей. По приблизительным подсчетам, на 14:00 количество участников не превышало четырех тысяч человек.

Первым перед протестующими выступил муниципальный депутат Илья Азар. Некоторые СМИ сообщают о том, что организаторы митинга столкнулись с проблемой неработающих микрофонов. Также на проспекте Сахарова наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в московскую мэрию поступит заявка на проведение акции протеста 10 августа.

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