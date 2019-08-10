В Москве началась согласованная с властями акция протеста "За допуск" в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Организаторы заявляют, что митинг продлиться до 16:00.
Мэрия Москвы разрешила провести акцию протеста, однако ограничила скопление протестующих до 100 тысяч человек. Участников акции пропускают на проспект Сахарова через 50 рамок металлоискателей. По приблизительным подсчетам, на 14:00 количество участников не превышало четырех тысяч человек.
Первым перед протестующими выступил муниципальный депутат Илья Азар. Некоторые СМИ сообщают о том, что организаторы митинга столкнулись с проблемой неработающих микрофонов. Также на проспекте Сахарова наблюдаются проблемы с доступом в интернет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в московскую мэрию поступит заявка на проведение акции протеста 10 августа.
Читайте также:
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Обострения ситуации после гибели 4-х военнослужащих ВСУ не будет. От Зеленского все члены "нормандского формата" ждут выполнения Минских соглашений.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
Прозападные демократы мечтают вернуться к власти в нашей стране, но народ за них голосовать уже не будет, заявил Владимир Жириновский.