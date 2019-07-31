В мэрию Москвы подадут заявку на митинг 10 августа

Независимые кандидаты в депутаты столичного парламента намерены подать в мэрию Москвы заявку на проведение акции 10 августа.

Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов заявил, что в настоящее время ведутся консультации с союзниками. Сам оппозиционер отметил, что пока подача заявления не согласована.

Акция будет планироваться на 10 августа, если она не состоится 3-го, сказал Гудков "Интерфаксу" и добавил, что в ее организации участия не принимает.

Напомним, два дня назад Либертарианская партия подала в мэрию заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянской площади. Власти сказали, что его можно провести только на проспекте Академика Сахарова, партия на это не согласилась и заявку отозвала.

В минувшую субботу в центре города прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты. На ней были задержаны более 1 тыс. человек.

Источник фото: Правда.ру

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