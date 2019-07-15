За отдых на озере Медвежье в Курганской области с туристов начали брать деньги. Один день на берегу водоема обойдется одному отдыхающему в 200 рублей.
Многие туристы возмущены таким требованием. Как пояснил один из местных жителей, на озере установлена водоохранная зона, ширина который в летний период составляет 500 метров от уреза воды. В этой зоне запрещены любые виды деятельности, кроме лечения и купания с целью лечения.
Глава района Игорь Арзин пояснил, что участок рядом с озером передали в аренду. Бизнесмены берут плату не за купание, а за нахождение на частной земле. Чиновник пообещал проверить законность подобных действий местных предпринимателей.
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