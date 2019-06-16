Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Глава столичного Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Московскую государственную Думу.



Путин встретился с главой фонда «Вера» Нютой...

Об этом женщина написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Нюта Федермессер призналась, что оказалась не готова к большому количеству негативных высказываний и ложных обвинений в своей адрес. По ее мнению, в деятельности подобного масштаба должны участвовать люди сильнее и закаленнее.

В мэрии заявили средствам массовой информации о том, что серьезно рассчитывали на Нюту Федермессер.

Meduza же, например, заявила, что у Федермессер был конфликт с командой ее политтехнологов — она якобы считала, будто разбирается в ведении предвыборной кампании гораздо лучше специалистов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Любовь Соболь, баллотирующаяся в том же округе, что и Нюта Федермессер, провалила свою предвыборную кампанию.

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