Любовь Соболь скрывает от избирателей недвижимость на десятки миллионов

Образ честного борца с коррупцией, создаваемый Любовью Соболь перед выборами в Мосгордуму, рассыпается, как карточный домик на ветру.

Избирателей она пытается убедить, что честна и готова сражаться с казнокрадством, но в то же время скромно молчит о недвижимости своего семейства совокупной стоимостью больше 50 миллионов рублей. Откуда у юриста ФБК с зарплатой не больше 60 тысяч рублей взялись средства на покупку множества квартир?

Сотрудница Фонда по борьбе с коррупцией и одна из ближайших сторонниц Навального выдвинула свою кандидатуру на пост депутата Мосгордумы от 43 округа. В ролике, посвященном ее участию выборах, Соболь рассказала, что хочет выступить против лжи и коррупции власть предержащих, а также обратить внимание общества на незаконные действия чиновников и регулярные нарушения прав простых граждан. В свой недолгой речи Любовь использовала излюбленный прием всех популистов, выступив, как говорится, за все хорошее, против всего плохого. Она обещала решить острые проблемы медицины и экологии, повысить зарплаты и наказать всех нечистых на руку чиновников.

В общем, Соболь попыталась создать себе образ пламенной поборницы справедливости. В то же время она не очень-то старается ему соответствовать. Кандидат в депутаты должен не только требовать от других открытости, но и быть готовым самому раскрыться перед избирателями, чтобы заслужить их доверие. С этим пунктом у Любови явно серьезные проблемы.

Проверенный источник Федерального агентства новостей сообщил журналистам, что семья сотрудницы ФБК владеет недоступной по мерке простых людей недвижимостью. При этом Соболь ранее никогда не предавала огласке данные о своих доходах. ФАН провел собственное расследование, чтобы узнать, откуда у семьи кандидата в Мосгордуму дорогие квартиры и внушительные земельные участки.

Семейство соратницы Навального не назовешь олигархами. Но и к бедным ее причислить не получается. Ближайшие родственники Соболь владеют немалым имуществом, среди которого дачи, земля и квартиры. И расположено все это отнюдь не где-то в российской глубинке, а в Москве и Подмосковье.

По данным Федеральной налоговой службы, Любовь Соболь с мужем и дочерью проживают в столице на Загородном шоссе. Жилище у них небольшое. Размер квартиры — 38 квадратных метров. Но дело ведь тут не в метраже, а в расположении. Такая квартира в Москве стоит больше семи миллионов рублей. Кроме этого, муж Соболь Сергей Мохов владеет квартирой в 75 "квадратов" на Народной улице. По данным ЦИАН, средняя цена такого жилья — 25 миллионов рублей. В дополнение ко всему Мохов имеет долю на участке 20 соток в Московской области.

Родители юриста ФБК Эдуард и Светлана Феденевы живут не с таким размахом. Их квартира в городе Лобня в Московской области стоит пять миллионов рублей.

Любопытно, что жена Эдуарда Феденева — Ольга Мусатова два года назад купила 64-метровую квартиру в центре Москвы, которая, по данным ЦИАН, стоит 14 миллионов рублей. Также Мусатова имеет долю в собственности на участок площадью восемь соток в окрестностях деревни Большое Уварово.

В общей сложности все жилое имущество семьи Любови Соболь на сегодняшний день оценивается примерно в 51 миллион рублей. Для семьи юриста со скромными доходами это огромные деньги.

Так откуда же у соратницы Навального такие средства? В интервью порталу Republic Соболь как-то признавала, что получает доход только от работы в Фонде борьбы с коррупцией. Также она рассказывала, что организация Алексея Навального выкладывает в открытый доступ сведения о заработной плате своих сотрудников. Сама она считает обнародование данных о личных доходах вопросом этики, однако она готова поделиться такой информацией, если получит запрос от общества.

ФБК действительно каждый год публикует отчеты о зарплатах персонала. Документы составлены хитро (указывается только общая сумма, потраченная на оплату работы специалистов той или иной категории), однако вычислить средний заработок юриста фонда можно без труда.

Согласно последнему отчету, в 2018 году ФБК заплатил своим юристам и экспертам из отдела расследований 6 247 128 рублей. Всего в фонде работает два "расследователя" и шесть юристов. Исходя из этой информации можно приблизительно рассчитать и зарплату самой Соболь. Получается 65 тысяч рублей. Ее юридическая деятельность много денег не приносит. Из всех своих дел она выиграла только одно, но и тогда не взяла с истцов платы за свой труд. Да и результаты этого единственного "успешного" разбирательства позже оказались под сомнением.

Помогать семье с покупкой недешевого имущества с такими доходами Соболь явно не может. Супруг ее является главредом издания "Археология русской смерти", посвященного его исследованию явления смерти в РФ с точки зрения социолога и историка. Мохов сам как-то признавал, что обеспечивать полноценную работу редакции очень трудно из-за нехватки средств. Тематика журнала не особо популярна, а сотрудникам нужно регулярно платить. Первые выпуски издания вообще выходили только за счет краудфандинга. Сергей Мохов, как и его жена, имеет лишь скромный и нестабильный доход.

Так как же семья с такими заработками смогла приобрести недвижимость на десятки миллионов рублей? Ответы на этот сакраментальный вопрос, скорее всего, кроются в прошлом самой Соболь. Федеральное агентство новостей ранее уже проливало свет на сомнительную связь Любови Соболь с ее партнером по организации "Контроль" Андреем Мищенковым. Он, в свою очередь, был замешан в картельном сговоре.

Некогда Мищенков создал вместе со своими партнерами Жужоговым и Тимофеевым компанию "Базис Систем", специализирующуюся на перепродаже техники. История одного из коллег Мищенкова заслуживает отдельного внимания. Юрий Тимофеев возглавлял настоящий бизнес-клан. Его компания "Забава" в связке с ООО "Золотой теленок" с помощью разнообразных махинаций устраивали между собой "соревнования" за госконтракты на строительство детских площадок. Тимофеев на этой афере смог заработать не менее 800 миллионов рублей. Мищенков же пригодился в этом "бизнесе" как знаток процедур государственных закупок. Любовь Соболь могла прикрывать все эти аферы и делала это, естественно, не бесплатно.

Отец соратницы Навального Эдуард Феденев тоже успел отличиться. Работая в аудиторской фирме "Банкс Эксперт", папа Соболь проверял финансовые структуры с очень сомнительной репутацией. Многие даже находились на грани банкротства. Несмотря на это, его фирма выдавала исключительно позитивные заключения. В результате его деятельности государству пришлось компенсировать ущерб клиентам банков, которые проверял Феденев. Общая сумма возмещения составила 57 миллиардов рублей.

В общем и целом картина складывается нелицеприятная. Любовь Соболь рассказывает избирателям о честности и борьбе с коррупцией, но не хочет говорить о темной стороне своей биографии. По идее, ей лучше не дожидаться того момента, когда общество потребует от нее настоящей открытости. Такой шаг может уничтожить ее только зарождающуюся политическую карьеру. Журналисты тем временем с нетерпением ждут публикации полных данных о доходах "честного борца с коррупцией".