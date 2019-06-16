Киберспортивный турнир в Москве стоимостью в 38 млн рублей посетили 10 человек

Вчера, 15 июня, в столичном спортивном комплексе ЦСКА прошел киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup.



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Турнир в общей сложности посетили десять человек.

Об этом сообщает издание TJournal.

На организацию же мероприятия, пишут авторы материала, власти Москвы потратили 38 миллионов рублей.

За трансляцией соревнования в сети Интернет, сообщает TJournal, в среднем следило около сотни человек.

Издание отмечает, что узнать о Moscow Cyber Cup было чрезвычайно сложно — в социальных сетях или же на улицах Москвы реклама мероприятия практически отсутствовала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания- разработчик компьютерных видеоигр Kavkaz Sila Games выпустит сразу несколько игра о жизни в России.

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