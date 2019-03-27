Разработчики выпустят видеоигры о жизни в России

Компания-разработчик компьютерных видеоигр Kavkaz Sila Games выпустит несколько игр, что будут содержать в себе все самые расхожие стереотипы о современной России.
Первая игра носит краткое и лаконичные название Russia Simulator, что дословно на русский язык переводится как "Симулятор России". В ней геймер может, например, сразиться с гопниками в подъезде дома советской застройки или даже поучаствовать в гонках на медведях среди мрачных и непримечательных хрущевок.
Вторая игра называется "Симулятор сидения у подъезда". В ней геймер сможет, как обещают разработчики, посидеть на корточках в старом дворе "с сигаретой в зубах", а также пообщаться с местными алкоголиками.
"Популяризируем русский сеттинг и создаем новое направление в играх", — заявляют специалисты из Kavkaz Sila Games.
Отметим, что компьютерные видеоигры о жизни в России увидят свет уже этой весной. Желающие окунуться в мир стереотипов смогут приобрести их в Steam — крупнейшем онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр и программ.
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