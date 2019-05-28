В Саратове школьник бросил в класс коктейль Молотова и ударил девочку ледорубом

15-летний Даниил пришел в школу с ледорубом и ударил им девочку. Сейчас пострадавшая госпитализирована. Медики диагностировали у нее травму головы и оценивает ее состояние как средней степени тяжести.



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Также у подростка была бутылка с зажигательной смесью, которую он кинул под двери своего класса. По факту происшествия начал проверку Следственный комитет. С подростком работают полицейские.

В школе рассказали, что подросток уже давно проявляет излишнюю агрессию. Его мама и бабушка еще несколько дней назад заметили, что Даниил ходит с ледорубом, но решили, что это игрушка.