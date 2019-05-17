Путин пообещал следить за ситуацией с массовым оттоком жителей из Омска

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с массовым оттоком жителей из Омской области.



Омск: самый серый город России

Об этом пишут местные средства массовой информации.

Глава государства, сообщает "Омск-Информ", подтвердил, что в курсе плачевной тенденции. Президент России указал на то, что раньше Омск притягивал людей, а сегодня ситуация изменилась кардиальным образом.

Владимир Путин также пообещал, что федеральные власти совместно с руководством региона "будут держать на контроле эту ситуацию".

Отметим, что за минувший год население Омска сократилось на 13 тысяч человек. Представители местной власти заявили недавно, что такими темпами город в ближайшее время может потерять статус миллионника.