Путин пообещал следить за ситуацией с массовым оттоком жителей из Омска

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с массовым оттоком жителей из Омской области.
Об этом пишут местные средства массовой информации.
Глава государства, сообщает "Омск-Информ", подтвердил, что в курсе плачевной тенденции. Президент России указал на то, что раньше Омск притягивал людей, а сегодня ситуация изменилась кардиальным образом.
Владимир Путин также пообещал, что федеральные власти совместно с руководством региона "будут держать на контроле эту ситуацию".
Отметим, что за минувший год население Омска сократилось на 13 тысяч человек. Представители местной власти заявили недавно, что такими темпами город в ближайшее время может потерять статус миллионника.
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