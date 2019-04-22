Ямальский депутат объяснил доходы своих несовершеннолетних детей в размере 3 млн рублей

После публикациях в СМИ о 3-миллионом заработке депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуарда Яунгада, он пояснил происхождение этих денег. Журналисты обнаружили доходы его детей в декларации, которую Яунганд подал по итогам 2018 года.



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По словам депутата, средства в размере 2,77 миллионов рублей поступили на счета детей после продажи квартиры. Деньги были перечислены на их счета, поскольку им принадлежали доли в проданной квартире. Примечательно то, что сам депутат в 2018 году заработал 21,5 миллионов рублей, хотя еще годом ранее его доход составлял 13,5 миллионов рублей.

В декларации о доходах Яунгада за 2017 год действительно числится квартира площадью 79 квадратных метров. Однако уже в 2018 году эта квартира находится в пользовании его семьи.

"В прошлом году мы продали квартиру. На детей были открыты специальные счета, чтобы они получили свою долю от продажи, поскольку сделка сопровождалась органами опеки. Все происходило в соответствии с законодательством", — пояснил журналистам Яунгад.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о похожей ситуации с тринадцатилетним сыном главы города Серов Василия Сизикова. В его декларации о доходах за 2018 год значится, что его сын заработан 409 тысяч рублей.

На фото: Эдуард Яунгад

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