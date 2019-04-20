Медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных детей

Администрация детской областной клинической больницы №1 города Екатеринбурга уволила сотрудницу после того, как она хотела помочь детям без родителей. Причиной увольнения стал благотворительный сбор одежды, который инициировала медсестра для новорожденных детей без родителей, которые находятся в стационаре.



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Руководство больницы провело собственное расследование после того, как на странице в социальной сети медсестры было обнаружено объявление о сборе вещей и медикаментов. Примечательно то, что администрация больницы не знала ни о какой благотворительной акции.

Ситуация произошла, когда медсестра находилась на больничном. Ее вызвали в больницу и предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию. В противном случае администрация пригрозила обратиться в суд. Сотрудница уволилась.

Администрация больницы утверждает, что не собирается закрывать глаза на подобные нарушения и обратится в полицию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об увольнении украинской спортсменки, которая отказалась агитировать за Порошенко.

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