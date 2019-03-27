Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко

Украинскую спортсменку Анжелу Макееву уволили с должности директора Ирпенского стадиона "Чемпион" из-за того, что она отказалась агитировать за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Глава государства, напомним, собрался попробовать стать президентом постсоветской республики во второй раз подряд.

Так, по словам Анжелы Макеевой — призера Европы и мира, абсолютной чемпионки Европы по тхэквондо, председателя Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области — непосредственное ее руководство стало давить на нее и угрожать. Начальство, рассказывает украинская спортсменка, якобы требовало, чтобы она вступила в политическую партию "Новые лица" и поддерживала кандидатуру Петра Порошенко на грядущих выборах президента Украины.

Анжела Макеева заявила, что отказала своему руководству в их требованиях. Тогда ее и уволили с должности директора стадиона. По словам спортсменки, уволили ее вразрез с законами Украины — она была на больничном, будучи беременной.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Украины Петр Порошенко назвал нынешнего главу Российской Федерации Владимира Путина своим главным противников на грядущих президентских выборах.

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