Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко

Украинскую спортсменку Анжелу Макееву уволили с должности директора Ирпенского стадиона "Чемпион" из-за того, что она отказалась агитировать за действующего президента Украины Петра Порошенко.
Глава государства, напомним, собрался попробовать стать президентом постсоветской республики во второй раз подряд.
Так, по словам Анжелы Макеевой — призера Европы и мира, абсолютной чемпионки Европы по тхэквондо, председателя Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области — непосредственное ее руководство стало давить на нее и угрожать. Начальство, рассказывает украинская спортсменка, якобы требовало, чтобы она вступила в политическую партию "Новые лица" и поддерживала кандидатуру Петра Порошенко на грядущих выборах президента Украины.
Анжела Макеева заявила, что отказала своему руководству в их требованиях. Тогда ее и уволили с должности директора стадиона. По словам спортсменки, уволили ее вразрез с законами Украины — она была на больничном, будучи беременной.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Украины Петр Порошенко назвал нынешнего главу Российской Федерации Владимира Путина своим главным противников на грядущих президентских выборах.
Читайте также:
Порошенко подняли на смех в украинских СМИ.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Обозреватель "Правды.Ру", недавно побывавший в Венесуэле, рассказал о том, как там живут люди, как работает экономика, что такое венесуэльский социализм и надо ли от него отходить, как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро и каковы его шансы удержать власть.