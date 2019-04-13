Школьник из Самары трижды посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя

Школьник из Самарской области три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.



Почти тысячу школьников в этом году поймали за...

О любопытном происшествии сообщают в пресс-службе Рособрнадзора.

Так, согласно предоставленной ведомством информации, в досрочный период проведения ЕГЭ — Единого государственного экзамена — сотрудниками Рособранадзора по Самарской области был выявлен факт грубого нарушения правил проведения экзамена. Вместо ученика, находившегося на домашнем обучении, экзамен по русскому языку, английскому языку и математике вместо него сдавал другой человек.

В пресс-службе Рособрнадзора отмечают, что имевший место быть факт подмены личности сотрудниками ведомства был выявлен с помощью записей с камер видеонаблюдения и перепроверки экзаменационных работ. Сообщается, что материалы дела были переданы в правоохранительные органы.

Подробно разбираться в ситуации и определять меры наказания теперь будут стражи правопорядка, резюмируют в российском ведомстве.

В Рособрнадзоре также отметили, что осуществляют тщательный мониторинг проведения ЕГЭ во всех регионах Российской Федерации ежегодно. По словам специалистов, они фиксируют все без исключения нарушения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ближайшее время в ЕГЭ появятся задания по креативности.

Фото: kremlin.ru.

Читайте также:

ЕГЭ придуман в США для детей с отклонениями.