Школьник из Самары трижды посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя

Школьник из Самарской области три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
О любопытном происшествии сообщают в пресс-службе Рособрнадзора.
Так, согласно предоставленной ведомством информации, в досрочный период проведения ЕГЭ — Единого государственного экзамена — сотрудниками Рособранадзора по Самарской области был выявлен факт грубого нарушения правил проведения экзамена. Вместо ученика, находившегося на домашнем обучении, экзамен по русскому языку, английскому языку и математике вместо него сдавал другой человек.
В пресс-службе Рособрнадзора отмечают, что имевший место быть факт подмены личности сотрудниками ведомства был выявлен с помощью записей с камер видеонаблюдения и перепроверки экзаменационных работ. Сообщается, что материалы дела были переданы в правоохранительные органы.
Подробно разбираться в ситуации и определять меры наказания теперь будут стражи правопорядка, резюмируют в российском ведомстве.
В Рособрнадзоре также отметили, что осуществляют тщательный мониторинг проведения ЕГЭ во всех регионах Российской Федерации ежегодно. По словам специалистов, они фиксируют все без исключения нарушения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ближайшее время в ЕГЭ появятся задания по креативности.
Фото: kremlin.ru.
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