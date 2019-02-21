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Источник Правда.Ру

В ЕГЭ появятся задания по креативности

Общество

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ в скором времени коснутся серьезные изменения.

В ЕГЭ появятся задания по креативности. 399366.jpeg

Так, отметил специалист, речь идет о заданиях по оценке креативности, или, как их еще называют, soft skills. Отметим, что дословно с английского языка это выражение переводится как "мягкие навыки".

Сергей Кравцов подчеркнул, что решение о внедрении в ЕГЭ заданий по креативности уже принято. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в данный момент создается рабочая группа, которая и должна будет приступить к непосредственной разработке новых заданий.

Сергей Кравцов отметил, что задания по креативности в ЕГЭ, скорее всего, будут добровольными.

Напомним, что ЕГЭ — Единый государственный экзамен — является единственной на сегодняшний день в России формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Несмотря на то, что ЕГЭ существует вот уже десять лет — с 2009 года — среди школьников, преподавателей, педагогов, студентов и родителей не существует единого мнения насчет того, полезна ли данная форма сдачи экзаменов или нет.

Отметим, что Единый государственный экзамен проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам, физике, химии, биологии, географии, литературе, информатике и обществознанию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг регионов Российской Федерации по средним показателям интеллекта среди местного населения. Так, выяснилось, что "самые умные" россияне живут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. Самые низкие же показатели интеллекта специалисты зафиксировали у жителей Якутии, Ставропольского края и Кавказа.

Фото: kremlin.ru.

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