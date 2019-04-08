В Оренбурге пенсионер умер на сцене цирка

67-летний житель Оренбурга пришел на цирковое представление вместе со своими внуками. Во время выступления клоунов, его попросили подняться на сцену, чтобы поучаствовать в конкурсе.

Мужчина вышел на сцену, поучаствовал в конкурсе, шутил и смеялся, пока ему не стало плохо. Сотрудники цирка пытались оказать мужчине первую медицинскую помощь, но это не дало результатов. Прибывшая бригада "скорой" сообщила присутствующим, что мужчина скончался.

Сейчас следователи инициировали проверку по делу о смерти мужчины в цирке. Медики должны провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о смерти известного российского актера Алексея Булдакова. Пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов сообщила, что актер Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Россияне запомнили актера по главной роли в фильме "Особенности национальной охоты".

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