Умер народный артист России Алексей Булдаков

Пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов сообщила, что актер Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Россияне запомнили актера по главной роли в фильме "Особенности национальной охоты".
В Гильдии актеров и кино подчеркнули, что не знаю подробности случившегося. Им известно лишь то, что актер находился на гастролях и у него оторвался тромб. За свою актерскую карьеру Алексей Булдаков исполнил более 70 различных ролей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о смерти знаменитого российского и советского актера кино и театра Николая Караченцова. Актер скончался в реанимации одной из московских онкологических больниц. У Николая Караченцова остановилось сердце. Николай Караченцов родился в 1944 году в Москве. За свою насыщенную актерскую карьеру он сыграл в 140 фильмах. Но настоящую популярность ему принесли роли в советском мюзикле "Человек с бульвара Капуцинов" и рок-опере "Юнона и Авось".
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