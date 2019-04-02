Полиция вернула домой школьника, отправившегося в кругосветное путешествие

Астраханская полиция нашла восьмилетнего школьника, накануне ушедшего из дома в кругосветное путешествие. Стражи правопорядка вернули мальчика домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел России.

Как пояснили в ведомстве, в понедельник, 1 апреля, в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила о пропаже своего сына. В одной из комнат она нашла оставленную мальчиком записку, в которой он предупреждал мать о том, что отправляется в кругосветное путешествие.

Спустя несколько часов один из сотрудников полиции обнаружил путешественника. Мальчик объяснил, что принял решение совершить кругосветное путешествие после прочтения книги. Он написал записку родителям, собрал в рюкзак любимую энциклопедию, игрушку, деньги из своей копилки и банан, а затем вышел из дома.

Свой путь школьник начал на трех маршрутках, затем решил идти пешком. Никаких происшествий за это время с ним не случилось, подчеркивают в полиции.

Позднее сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с мальчиком и его матерью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учащийся одиннадцатого класса одной из московских школ подал заявление в полицию на собственную мать. Мать школьника написала встречное заявление на своего сына.

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