Челябинский школьник задержал грабителя-рецидивиста

В полицию Челябинска поступил срочный вызов 11 февраля, потерпевшая утверждала, что у нее похитили золотую цепочку стоимостью 25 тысяч рублей в подъезде ее жилого дома. Прибывшим на место происшествия полицейским злоумышленника передал одиннадцатиклассник Глеб Зевакин.

Как оказалось, Глеб прогуливаясь по двору с собакой, услышал крики о помощи своей соседке. Школьник увидел, как из подъезда выбегает злоумышленник и пустился вдогонку за ним. В следующем дворе Глебу удалось остановить вора и заблокировать его до приезда полиции. Против вора уже возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим.

Временно исполняющий обязанности мэра Челябинска Владимир Елистратов и начальник городского УМВД вручили Глебу Зевакину благодарственное письмо, а также подарили спортивный инвентарь.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о воровстве в школьной столовой одной из Челябинских школ. Директор школы пригрозила ученикам, что опозорит их на всю школу, если инциденты с воровством хлеба и порций не прекратятся.

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