В полицию Челябинска поступил срочный вызов 11 февраля, потерпевшая утверждала, что у нее похитили золотую цепочку стоимостью 25 тысяч рублей в подъезде ее жилого дома. Прибывшим на место происшествия полицейским злоумышленника передал одиннадцатиклассник Глеб Зевакин.
Как оказалось, Глеб прогуливаясь по двору с собакой, услышал крики о помощи своей соседке. Школьник увидел, как из подъезда выбегает злоумышленник и пустился вдогонку за ним. В следующем дворе Глебу удалось остановить вора и заблокировать его до приезда полиции. Против вора уже возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим.
Временно исполняющий обязанности мэра Челябинска Владимир Елистратов и начальник городского УМВД вручили Глебу Зевакину благодарственное письмо, а также подарили спортивный инвентарь.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о воровстве в школьной столовой одной из Челябинских школ. Директор школы пригрозила ученикам, что опозорит их на всю школу, если инциденты с воровством хлеба и порций не прекратятся.
Читайте также:
Директор пригрозила "опозорить" бедных школьников за кражу хлеба
В тульской школе искусств в туалет пускают по паспорту
В якутскую школу отказались принимать русскоязычных детей
Учитель физкультуры из Подмосковья разрешила школьникам избить первоклассника
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дата празднования Дня защитника отечества была выбрана случайно. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Российском государственном военном архиве.
Не признающие территориальной целостности Украины артисты, по его мнению, не могут быть допущены к участию в конкурсе.
Банки Объединенных арабских эмиратов простили гражданам долги по кредитам на 100 миллионов долларов.
Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку. Причина - решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан.