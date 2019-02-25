Директор пригрозила "опозорить" бедных школьников за кражу хлеба

Директор одной из Челябинских школ провела беседу с учениками по поводу воровства в школьной столовой. Об этом стало известно после публикации аудиозаписи, на которой директриса жалуется на старшеклассников за воровство хлеба.

Руководитель школы отмечает, что она регулярно просматривает записи с камер наблюдения, на которых можно увидеть, как старшеклассники набивают полные карманы хлеба и воруют порции. Женщина добавила, что от увиденного ей "хочется плакать", но соответствующие меры принять все же стоит.

Директор пригрозила, что если ситуация повторится вновь, она застыдит вора на всю школу и пригласит родителей для разбирательств. Она подчеркнула, что все ученики школы нормальные и адекватные люди, а также попросила родителей и учеников не опускаться до уровня "быдла". Директор назвала происходящее: "Нищета подкралась незаметно".

Наибольший общественный резонанс вызвала вторая часть аудиозаписи, на которой директор школы напоминает ученикам, что родители являются законными представителями учеников. Когда один из школьников сказал, что ему уже исполнилось 18 лет, один из присутствующих преподавателей произнес: "Вы никто, и звать вас никак".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с главным детским психологом города Москвы Анной Портновой, в котором она рассказывает почему школа калечит психологическое здоровье детей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об угрозах директора одной из пермских школ в адрес ученика за публикацию фотографий и видео, на которых запечатлен потом в школе.

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