Ударивший полицейского на спор школьник задержан

Московские полицейские задержали ученика одной из столичных школ, ударившего на спор офицера полиции, сообщает "ТАСС" по ссылкой на слова неназванного источника в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент случился в минувшие выходные на Манежной площади. Офицер 2-го Оперативного полка ГУ МВД патрулировал территорию и почувствовал сильный удар по спине. Обернувшись, он увидел убегающего подростка, который позднее был задержан коллегами полицейского.

По подозрению в причастности к происшедшему были задержаны еще два школьника. Вскоре выяснилось, что все задержанные являются учениками одной из столичных школ.

Причину своего поступка школьник объяснил просто - проиграл спор. "По условиям спора ему необходимо было ударить полицейского. В итоге учащийся сделал все согласно договоренности с другими подростками", - сказал источник агенства.

В отношении трех подростков был составлен административный протокол. Следственный комитет по Москве инициировал доследственную проверку по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции.

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