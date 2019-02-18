"Дядя умер": почему Британии выгодна смерть Скрипаля

В министерстве иностранных дел России всерьез обеспокоены состоянием здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает телеграм-канал Гражданская оборона.

В российском МИД подчеркивают, что британская сторона не предоставляет никаких сведений о состоянии здоровья Скрипалей, новости об их здоровье в ведомстве получают из средств массовой информации.

"У нас нет никакой информации о том, в каком состоянии находится сам Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Все запросы, направляемые нами в британские органы, остаются без ответа", — говорит сотрудник российского посольства в Великобритании.

Другой телеграм-канал 338 сообщил, что британские власти обманули Скрипалей, поэтому теперь не могут предоставить им свободу, так как опасаются их поведения и возможных публичных заявлений. Авторы канала ссылаются на информацию о том, что Юлия Скрипаль получила "мелкую должность" в британской разведке за согласие участвовать в провокации против России. Однако резонанс произошедшего существенно превзошел ожидания дочери Скрипаля.

Эксперт телеграм-канала 338 считает, что британские спецслужбы могут пойти на крайние меры — физическое устранение, чтобы поставить жирную точку в деле об отравлении Скрипалей. Эксперт утверждает, что британские СМИ "подготавливают" мир к "сакральной жертве".

Более того, племянница Сергея Скрипаля — Виктория Скрипаль сообщила, что ее дядя уже умер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором она высказала обеспокойство состоянием здоровья Сергея Скрипаля на фоне статьи в газете Times.

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