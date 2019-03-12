Московский школьник и его мать написали друг на друга заявления в полицию

Учащийся одиннадцатого класса одной из московских школ подал заявление в полицию на собственную мать, подросток обвинил ее в избиении. Мать школьника написала встречное заявление на своего сына. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на неназванный источник в столичных правоохранительных органах.

По словам источника, подросток обратился в полицию и попросил применить меры в отношении своей матери, которая, с его слов, в ходе ссоры "на фоне неприязненных отношений" несколько раз ударила школьника по лицу. У подростка диагностировали ушибы головы, а также множественные ссадины на руках и ногах.

Отмечается, что в этот же день, встречное заявление в отношении своего сына подала и мать пострадавшего. Женщина утверждала, что сын ее избил.

На данный момент сотрудники полиции опросили свидетелей, подростка и его мать. Проводится служебная проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученик первого класса одной из школ на северо-востоке столицы подрался со школьным психологом. Как рассказала мать пострадавшего мальчика, ее сын поругался с одноклассниками, а психолог "оттащила" его в класс и попыталась успокоить. У ребенка зафиксировали поверхностные травмы головы, ссадины и кровоподтеки. Позднее в больницу обратилась и школьный психолог. В результате конфликта с первоклассником у нее диагностировали многочисленные ушибы.

Читайте также: В Подмосковье грабители убили ветерана Великой Отечественной войны

Жители парижской улицы пожаловались на фотографирующихся туристов