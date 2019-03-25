Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова опубликовала в социальных сетях фотографию в закрытом купальнике и вечернем платье зимой. Преподаватель не просто занимается спортом, а еще и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи".

Татьяна Кувшинникова

Фотография, которая вынудила преподавателя уволиться, была опубликована после очередного мероприятия федерации. Однако один из родителей учеников посчитал, что учительница не должна публиковать настолько откровенные фотографии в социальных сетях и обратился к директору школы.

Директор поддержала позицию родителя и отметила, что преподаватель не должен себя так вести. По словам Татьяны Кувшинниковой, во время ее увольнения прозвучали очень странные и обидные фразы: "Так только проститутки одеваются, где все на показ. Кого вы завлекаете? С таким поведением не имеете права носить звание педагога!".

Несмотря на поддержку со стороны родителей, которые высоко отмечают преподавательские навыки Кувшинниковой, ей все-таки пришлось уволиться из школы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о похожей ситуации в Мурманске, где педагогу грозили увольнением из-за публикации в социальной сети.

Фото: страница Татьяны Кувшинниковой в соцсети "ВКонтакте"

Читайте также:

Мурманскому педагогу грозят увольнением из-за комментария "ВКонтакте"