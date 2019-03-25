Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова опубликовала в социальных сетях фотографию в закрытом купальнике и вечернем платье зимой. Преподаватель не просто занимается спортом, а еще и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи".
Фотография, которая вынудила преподавателя уволиться, была опубликована после очередного мероприятия федерации. Однако один из родителей учеников посчитал, что учительница не должна публиковать настолько откровенные фотографии в социальных сетях и обратился к директору школы.
Директор поддержала позицию родителя и отметила, что преподаватель не должен себя так вести. По словам Татьяны Кувшинниковой, во время ее увольнения прозвучали очень странные и обидные фразы: "Так только проститутки одеваются, где все на показ. Кого вы завлекаете? С таким поведением не имеете права носить звание педагога!".
Несмотря на поддержку со стороны родителей, которые высоко отмечают преподавательские навыки Кувшинниковой, ей все-таки пришлось уволиться из школы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о похожей ситуации в Мурманске, где педагогу грозили увольнением из-за публикации в социальной сети.
Фото: страница Татьяны Кувшинниковой в соцсети "ВКонтакте"
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