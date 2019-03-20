Полиция задержала якутов, устроивших погром в магазинах

Сотрудники правоохранительных органов продолжают патрулировать улицы и работать в усиленном режиме после изнасилования местной жительницы мигрантом. Представители полиции сообщили, что группа якутян, которая громила магазины мигрантов была задержана.

Местные СМИ также опубликовали обращение начальника полиции Якутска Николая Кульбертинова, который призвал местных жителей к терпимости и сдержанности. По словам Кульбертинова, правоохранительные органы практически разобрались в инциденте с изнасилованием, поэтому уже в скором времени преступник получит по заслугам.

"Из-за недавнего инцидента с изнасилованием в городе сохраняется оперативная обстановка. Ситуация относительно нормализовалась после публичного выступления главы Якутии Айсена Николаева. Но несколько групп молодых людей продолжали провоцировать мигрантов, посещая их магазины с требованием прекратить работу. Этих людей мы задержали", — сообщил Кульбертинов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Якутии началась охота на мигрантов. В социальных сетях начали появляться видеоролики, на которых якутских мигрантов унижают и даже избивают. Одно из видео демонстрирует всю серьезность ситуации в регионе. На нем мужчина агрессивно высказывается в отношении двух киргизов, которые работают в кафе с шаурмой. Он говорит: "Убивать вас начнем скоро!".

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