В Якутии началась охота на мигрантов

После недавнего инцидента с мигрантом из Киргизии, который изнасиловал местную жительницу, в Якутии прошла серия митингов и протестов. Жители Якутии требуют от местных властей принять жесткие меры по отношению к мигрантам, а так как власти бездействуют, то начинают брать инициативу в свои руки.

В социальных сетях начали появляться видеоролики, на которых якутских мигрантов унижают и даже избивают. Одно из видео демонстрирует всю серьезность ситуации в регионе. На нем мужчина агрессивно высказывается в отношении двух киргизов, которые работают в кафе с шаурмой. Он говорит: "Убивать вас начнем скоро!".

Семейная пара из Якутии стала свидетелем того, как по одной из улиц местный житель вел мигранта под прицелом пистолета. Очевидцы хотели помочь мигранту, но агрессивный местный житель начал бить его пистолетом.

Из-за возросшей агрессии по отношению к мигрантам в Якутии частично перестал функционировать общественный транспорт, закрываются магазины и различные торговые точки. Приезжие боятся выходить на улицу, поскольку опасаются за свою жизнь. Но всенародная ярость вспыхнула не за один день. Антимигрантские настроения копились у якутов уже давно. Еще в 2013 году прошла серия антимигрантских митингов, где местные жители требовали ограничить въезд мигрантов, поскольку по статистике более 50% преступлений были совершены нелегалами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о причинах волнений в Якутии. 17 марта житель Киргизии похитил и изнасиловал местную жительницу в Якутии. Ей удалось сбежать из заточения. Преступника арестовали и предъявили обвинения, однако этот инцидент вызвал общественный резонанс.

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