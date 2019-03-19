После волнений в Якутске продавцы овощей боятся выходить на работу

В Якутске с утра не работают точки по продаже овощей, а также общественный транспорт. Мигранты боятся выходить на работу из-за общественных волнений, которые были спровоцированы изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии.

Ночью один из овощных магазинов, где работают мигранты, подвергся нападению. Более того, владельцы торговых точек приносят извинения горожанам, поскольку оптовые базы закрыты и продавцам попросту негде закупать товар.

Также горожане отмечают уменьшение количества техники на городских маршрутах. Местные СМИ считают, что это также связано с волнениями и избиением водителя маршрутки. Однако директор "Союзавто" Андрей Косицкий опроверг эту теорию и заявил, что некоторые технические средства не смогли выйти на маршруты из-за неполадок.

Но директор муниципального предприятия "Якутская пассажирская автотранспортная компания" Сергей Максимов утверждает, что часть сотрудников предприятия оказалась выходить на работу по причине страха "расправы". Горожане отмечают присутствие стражей правопорядке на остановках общественного транспорта, а также в местах большого скопления людей.

Напомним, 17 марта житель Киргизии похитил и изнасиловал местную жительницу в Якутии. Ей удалось сбежать из заточения. Преступника арестовали и предъявили обвинения, однако этот инцидент вызвал общественный резонанс.

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