Россиянам разрешат возвращать кредитные товары

Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроект, позволяющий россиянам в течение двух недель вернуть купленный ими в кредит товар. Отмечается, никто не будет иметь права взымать с граждан никаких процентов, штрафов или любых дополнительных плат.

Оформление кредита в банке

На сегодняшний день россияне без проблем в течение 14 дней могут вернуть или обменять купленный ими товар. Но если товар был приобретен в кредит, то все несколько сложнее. Тогда гражданам придется заплатить неустойку, сумма которой должна быть прописана в договоре.

Законопроект же предлагает лишить магазины права взымать с покупателей штрафы и неустойки, даже если товар был приобретен в кредит. В течение так называемого "периода охлаждения", длится который 14 суток, россияне будут иметь право вернуть или обменять товар, а также разорвать договор.

При это, разумеется, покупателю должны будут вернуть все деньги, что он оставил в кассе магазина.

В последнее время россияне берут все больше и больше кредитов. Данная инициатива призвана снизить зависимость россиян от долговой кабалы. За 14 дней потребитель сможет в полной мере оценить последствия совершенного им действия и решить для себя, нуждается ли он в данном товаре либо услуге.

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